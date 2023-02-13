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AKP'li Numan Kurtulmuş ve AKP'li Belediye Başkanı depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyor

AKP'li Numan Kurtulmuş ve AKP'li Belediye Başkanı depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha attı. Mahmut Tanal o anları paylaştı. Fotoğrafı görenler ise “Ne gülüyorsunuz, açıkta bir şey mi gördünüz?” diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:56
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Depremzede ziyaretinde AKP'li Kurtulmuş ve Nebati kahkahalarda gülüyor

AKP'li Numan Kurtulmuş ve AKP'li Belediye Başkanı depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyor
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, deprem bölgesinde kahkaha atan AKP'lileri hedef aldı.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda içerisinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi, AKP Milletvekili Adayı Adayı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bulunduğu fotoğrafları yayınladı. Tanal, fotoğraflardaki 'gülme' detayına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"BEYLERİN KEYFİ YERİNDE"

"Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili Adayı Adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar!

"BİNLERCE CANIMIZ GİTTİ, BU NEYİN SEVİNCİ"

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım'la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de depremin yıkıma yol açtığı memleketinde ev ortamında, keyifli bir sohbete dalıyor! Beyler! Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hala enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk 2 gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız. Tek Adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama-kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi" ifadesini kullandı. 

"BU DAVRANIŞ NE İNSANİ NE DE TAZİYE VE YAS ADABINA UYGUN"

Tanal, şu ifadeleri kullanarak sözlerine devam etti:

"İnsanlar enkaz altında 'Kurtarın!' çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu. Depremin 8. gününde hâlâ çadır, barınma sorunu yaşanıyor. Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için, ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz. Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz. Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar! 'Asrın felaketi' algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?"

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