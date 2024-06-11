Depremzededen örnek davranış

Kaynak: İHA
Depremzededen örnek davranış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini işini ve yakınlarını kaybeden Hatay'lı bir depremzede, Adana'da yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak tebrik topladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da evini, işini ve birçok yakınını kaybeden İsmail Abacıoğlu isimli vatandaş örnek bir davranış sergiledi. Sabah saatlerinde Şevkiye Mahallesi Çanak Caddesi’nde yürürken yerde cüzdan bulan Abacıoğlu, cüzdanı emniyete götürdü.

Emniyet yetkilileri cüzdan sahibine ulaştı. Cüzdan sahibinin de cüzdanı kaybettiği için emniyete başvurduğu ortaya çıktı. Müjdeli haberi alan cüzdan sahibi kadın ve eşi emniyete geldi. İsmail Abacıoğlu isimli depremzede vatandaş, cüzdan içerisindeki paranın ihtiyaç gidermek için olduğunu düşünerek emniyete teslim ettiğini söyledi. Abacıoğlu’nun örnek davranışı takdirleri topladı.

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