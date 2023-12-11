Depremzedeler diken üstünde. Gök gürültüsü bile travmayı tetikliyor

Maraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaşadıkları travmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Depremzedeler diken üstünde. Gök gürültüsü bile travmayı tetikliyor

BirGün’den İlayda Kaya’nın haberine göre; Maraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler ağır travmalarla savaşıyor. Hava şartlarıyla 6 Şubat gecesini hatırlayan vatandaşlar; irkilme, uykusuzluk, kâbus görme şikâyetiyle hekimlere başvurdukları bildirildi.

Depremden kurtulanlar hâlâ psikolojik olarak zorlandığının altı çizildi.

Hava kötü olduğunda depremi hatırlıyorlar. Uyuyamıyor, korkuyor, sinirleniyorlar. Psikiyatristler onlara grup terapisi ve ilaç tedavisi veriyor. Ama yeterli değil. Afetzedelerin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi Psikiyatrist Uzman Dr. Aslı Ceren Hınç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler çıktı.

Ceren Hınç, şunları belirtti:

“Temel ihtiyaçlar gibi psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyuluyor. Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde grup psikoterapileri çalışmaları yapıyoruz. Sahada yurttaşlara destek olmaya devam ediyoruz. Bireysel görüşmeleri hastane şartlarında yapıyoruz. 10’uncu ayda psikiyatrik muayene olarak artık pek çok kişiye ilaçla destek olmamız gerekebiliyor.”

“İRKİLME GİBİ TEPKİMELER”

“İlk aylara nazaran daha stabil kalan bazı semptomlar var, onlara müdahale ediyoruz. Bu semptomlar; uykusuzluk, kâbus, yağmur yağdığında irkilme gibi tepkimeler. 6 Şubat gecesi çok yağmurluydu. Bu hafta da bölge yağmurlu ve hafta boyunca uykusuzluk şikâyetiyle gelen çok kişi oldu. İrkilme tepkileri de çok fazla oluyor. Normalde umursamayacakları sese irkilebiliyorlar. Hızlıca sinirlenebiliyorlar, tahammülsüzlükleri var. Ruhsal yakınmalar ilk günlere göre daha fazla ortaya çıkmaya başladı.”

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