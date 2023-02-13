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  • Meryem Uzerli Hollywood yıldızlarıyla birlikte bağış toplayacak. Depremzedeler için harekete geçti

Meryem Uzerli Hollywood yıldızlarıyla birlikte bağış toplayacak. Depremzedeler için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oyuncu Meryem Uzerli depremden etkilenenler için adeta yardım seferberliği başlattı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:59
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Depremzedeler için harekete geçti. Meryem Uzerli Hollywood yıldızlarıyla birlikte bağış toplayacak.

Meryem Uzerli Hollywood yıldızlarıyla birlikte bağış toplayacak. Depremzedeler için harekete geçti
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Meryem Uzerli, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliği başlattı. Uzerli, sosyal medya sayfasından “Herkes lütfen elinizden geldiğince destek verin… Böyle günlerde ve her zaman EN ÖNEMLİSİ insan olarak birbirimize destek olmamız” mesajını paylaştı.

Ünlü oyuncu, hem AHBAP’a hem de UNICEF’e bireysel bağış yapmanın yanı sıra yardım toplamak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dostlarıyla görüşen güzel oyuncu, dün Dubai’ye gitti. Meryem Uzerli katılacağı 'TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplayacak.

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