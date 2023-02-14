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Şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran yorum. Depremzedeler için yemek yapıyordu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya deprem sonrası ekibini toplayıp afet bölgesinde sahra mutfağı kurup depremzedeler için sıcak yemek çıkarmaya başladı. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef gelen bir yorumla çileden çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:52
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Depremzedeler için mutfak kurmuştu! Şef Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran yorum

Şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran yorum. Depremzedeler için yemek yapıyordu
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Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.

MEHMET ŞEF ÇILDIRDI

Sahra mutfağından bir paylaşım yapan Mehmet Şef'e bir takipçi "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yazınca ünlü şef çıldırdı.

Günlerdir deprem bölgesinde olan şef bu yoruma "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" tepkisini verdi.
 

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