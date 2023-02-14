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Meltem Cumbul duyurdu. Depremzedeler için New York'ta yardım konseri düzenlenecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ünlü isimler de seferber oldu. Depremzedelere yönelik harekete geçen Meltem Cumbul, yardım konseri için birçok ismin bir araya geleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:05
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Depremzedeler için New York'ta yardım konseri düzenlenecek! Meltem Cumbul duyurdu

Meltem Cumbul duyurdu. Depremzedeler için New York'ta yardım konseri düzenlenecek
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Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ilde yıkıma yol açtı. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı.

NEW YORK'TA DEPREMZEDELER İÇİN KONSER

Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için harekete geçti. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK

Cumbul, "Gelecek hafta sonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Oyuncu, konserden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

İŞTE KONSERDE YER ALACAK ÜNLÜ İSİMLER

Selçuk Şirin'in sunuculuğunu üsteleneceği gecede Türk ve yabancı birçok sanatçı yer alacak. "Earthquake Relief Concerts" adlı yardım konserinde Engin Günaydın, Emre Yılmaz, Fatma Turgut, İsmet Ertaş, Oran Etkin, Meltem Cumbul, Bilge Günaydın ve Ayşegül Durakoğlu gibi birçok isim yer alacak.


 

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