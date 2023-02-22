Senegalli eski milli futbolcular formalarını açık arttırmaya çıkaracak

Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak.

FORMALAR SATIŞA ÇIKARILACAK

Bir dönem Senegal Milli Takımı kaptanı, bugün ise Senegal Milli Takım Direktörü olan Aliou Cisse ve eski milli futbolcu El Hadji Diouf'un 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye elendikleri çeyrek final maçında giydiği imzalı formalar, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde satışa çıkarılacak.

KERVANA DEMBA BA DA KATILDI

Türkiye'de çeşitli kulüplerde top koşturan Senegalli futbolcu Demba Ba'nın da Başakşehir forması depremzedeler yararına satılacak. Fransa'da yaşayan Demba Ba, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a gönderdiği video mesajda, depremler nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, bağışladığı formanın ihtiyaç sahiplerine fayda sağlaması dileğinde bulundu.

YARIN AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKACAK

Geçen hafta da Kayserispor'un Senegalli forveti Mame Thiam depremzedeler için hem Kayserispor hem de eski kulübü Fenerbahçe'de giydiği 2 formayı Dakar Büyükelçiliğine teslim etmişti. İmzalı formalar, yarın Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde depremzedeler yararına yapılacak dayanışma programında açık artırmaya çıkarılacak.