Depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü. 'Bu kadarına da pes' dedirttiler

Muğla'da 'Bu kadarı da olmaz' dedirten bir olay yaşandı. 44 yaşındaki kadın, depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü, gözaltına alındı.

Depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü. 'Bu kadarına da pes' dedirttiler

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

DHA’nın haberine göre; F.T.'nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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