Adıyaman'da depremzede vatandaşlar tepki gösterdi, Bakan Karaismailoğlu ve Vali bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Kahramanmaraş’ta merkezli iki deprem 13 milyondan fazla vatandaşı etkiledi. 10 ilde büyük kayıplara yol açan depremde hala yardımın gitmediği pek çok bölge bulunuyor.

Depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Adıyaman’da yardımın gitmediği noktalarda çadır ve barınacak yer bulamayan depremzedeler enkaz başında beklerken, bazıları da valilik binasında toplandı. Vatandaşlar ekranlarda ‘yardımın her vatandaşa’ ulaştığını savunan yetkililere tepki gösterdi. O sırada Valilik binasında bulunan Bakan Karaismailoğlu ve Vali Çuhadar'ın polis korumasında uzaklaştığı kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan videoda birçok depremzedenin Ankara plakalı makam araçlarına tepki gösterdiği ve tekmelediği görüldü. Twitter'dan Metin Cihan, Twitter hesabından videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"Adıyaman'da Ulaştırma Bakanı ve beraberindekilere halkın tepkisi böyle. Ayrıca, depremzedeler dert yakınınca sırıtarak karşılık veren vali, polis korumasında valiliği terk etti. Ordu valisi geçici olarak Adıyaman'a görevlendirildi."