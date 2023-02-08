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  • Adıyaman'da depremzede vatandaşlar tepki gösterdi, Bakan Karaismailoğlu ve Vali bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Adıyaman'da depremzede vatandaşlar tepki gösterdi, Bakan Karaismailoğlu ve Vali bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Adıyaman'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Bakan Karaismailoğlu ve Vali Çuhadar'ın polis korumasında valilikten çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:28
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Depremzedeler tepki gösterince Karaismailoğlu ve Vali bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Adıyaman'da depremzede vatandaşlar tepki gösterdi, Bakan Karaismailoğlu ve Vali bölgeden ayrılmak zorunda kaldı
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Kahramanmaraş’ta merkezli iki deprem 13 milyondan fazla vatandaşı etkiledi. 10 ilde büyük kayıplara yol açan depremde hala yardımın gitmediği pek çok bölge bulunuyor. 

Depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Adıyaman’da yardımın gitmediği noktalarda çadır ve barınacak yer bulamayan depremzedeler enkaz başında beklerken, bazıları da valilik binasında toplandı. Vatandaşlar ekranlarda ‘yardımın her vatandaşa’ ulaştığını savunan yetkililere tepki gösterdi. O sırada Valilik binasında bulunan Bakan Karaismailoğlu ve Vali Çuhadar'ın polis korumasında uzaklaştığı kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan videoda birçok depremzedenin Ankara plakalı makam araçlarına tepki gösterdiği ve tekmelediği görüldü. Twitter'dan Metin Cihan, Twitter hesabından videoyu şu ifadelerle paylaştı: 

"Adıyaman'da Ulaştırma Bakanı ve beraberindekilere halkın tepkisi böyle. Ayrıca, depremzedeler dert yakınınca sırıtarak karşılık veren vali, polis korumasında valiliği terk etti. Ordu valisi geçici olarak Adıyaman'a görevlendirildi."

 

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Aeg49
8.02.2023 18:00
Hangi yüzle insanlara gidersiniz.  
 
Necmi Kadıoğlu
8.02.2023 17:50
Bu tepkiler, seçim sandığına da ulaşacak olan tepkilerdir.  
 
Kartal
8.02.2023 17:49
İyi yapmış halk ağzınıza sağlık  
 
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