Bir taraftan devlet depremzedelere 10 bin TL yatırdı. Diğer taraftan devlet o paralara haciz koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "yaraların sarılması için" depremzede ailelere 10 bin TL nakdi yardım yapılacağını söylemişti. Ödemelerin hane başına yapılmakta olup kişinin Ziraat Bankası hesabına, Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayanların ise ödemelerinin kimlikleri üzerinden yapıldığı bildirilmişti.

ÇHD, depremzedelere yapılan 10 bin liralık desteğe vergi daireleri borca mahsuben haciz koyduğuna ilişkin bilgi aldıklarını açıkladı.

Kendilerine depremzedelere verilen 10 bin liralık desteğe vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulduğu yönünde bilgiler ulaştığını duyuran ÇHD, bu paralara el konmasının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu uygulamadan acilen vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden ÇHD, “Depremzedelere yardıma günlerce gidemeyen devlet, yapmış olduğu göstermelik yardıma el koymakta çok hızlı davranabilmektedir” dedi.

ÇHD'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Deprem sonrası bölgedeki vatandaşların vergi, SGK prim ve banka kredi borçları belli süre ertelenmişti.

Öğrendiğimize göre, konutları hasar gören yurttaşlara yapılan 10.000 TL’lik destek ödemesi dahil hesaplarındaki paralara vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulmuştur.

Yatan bu destek paralarına el konulması hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemezdir.

Depremzedelere yardıma günlerce gidemeyen devlet, yapmış olduğu göstermelik yardıma el koymakta çok hızlı davranabilmektedir.

Bir an önce bu kabul edilemez uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor ve tüm kamu borçlarının ivedilikle silinmesini talep ediyoruz."

ÇHD'nin paylaşımı altında hesabında kalan son 600 lirasının çekildiğini belirten bir vatandaş da ilgili dekontu paylaşımına ekledi.



