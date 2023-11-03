Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı

Mersin’de depremzedelere gönderilen yardım kolilerinde değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu.

KAYNAK: DHA
Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı

Mersin'de, Yenişehir Belediyesi ekipleri, belediyeye ait yardım depolama merkezinde depremzedeler için Güney Kore'den gönderilen kolide, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. Seri numaraları yazılıp tutanak altına alınan ve Güney Kore Wonu olduğu belirlenen para, polise teslim edildi.

6 Şubat depreminden sonra Yenişehir Belediyesi’nin kurduğu yardım depolama merkezinde, gelen yardım malzemelerinin ayrıştırma çalışmaları devam ederken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilginç bir olayla karşılaştı.

Güney Kore'den gönderilen kolinin içerisindeki kışlık montun cebinde, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. 22 milyon Güney Kore Wonu tek tek sayılıp tutanak altına alındı, ardından da Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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