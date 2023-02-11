Fatma Şahin'den depremzedelere tepki çeken sözler. ''Her şerde bir hayır vardır''

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tepki. Şahin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti vatandaşlarla görüştü.

20 binden fazla vatandaşın öldüğü, on binlerin evsiz kaldığı deprem felaketinden sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, depremzedeler ile bir araya geldi.

İşte bu sırada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin depremzedelere "Her şerde bir hayır var, Rabbim ne derse o olur" dedi.Fatma Şahin'in bu konuşması sosyal medyada tepki çekti, o sözler eleştirildi