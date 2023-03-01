1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin en önemli insani yardım üslerinden biri olan Tanker Üs Komutanlığı'nda toplanan insani yardım malzemeleri, helikopterlerle depremden etkilenen bölgelere naklediliyor.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:08
Takip Et

Depremzedelere yardım taşımak amacıyla TSK helikopterleri çok sayıda uçuş gerçekleştirdi

TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
+
Aa
-

(AA) - Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda 70'e yakın helikopterle görevlendirilen pilot, teknisyen ve personel, gerçekleştirilen uçuşlarla depremzedelere yardım ulaştırıyor. Yaralı depremzedelerden helikopterle sevk edilmesi uygun görülen hastalar, çevre illerdeki hastanelere götürülüyor.

Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilotlar, şu ana kadar 2100 saatin üzerinde uçuş, 4200'den fazla sorti yaptı.

"700'ÜN ÜZERİNDE HASTA VE YARALI TAŞIDIK"

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde görevli kara havacılık koordinasyon subayı Kara Pilot Albay Ali İhsan Akçay, ilk günden itibaren terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde helikopterlerin ve personelin Adana'da konuşlandırıldığını söyledi.

Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Akçay, "24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz." dedi.

Albay Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücüyle depremzedelere yardım etmek için çalıştığını dile getirdi.

Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir görev bu. Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. 

Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık. 4 binin üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
6
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.