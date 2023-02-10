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Depremzedeleri dolandıran 24 internet sitesi kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık amaçlı kurulduğu tespit edilen 24 internet sitesi kapatıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:48
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Depremzedeleri dolandıran internet siteleri kapatıldı

Depremzedeleri dolandıran 24 internet sitesi kapatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü belirtti.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş depremlerine ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 202 hesap yöneticisinin tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 18 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 5'inin çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı kaydedildi.

"DEPREM YARDIMI" TEMASI KULLANILARAK DOLANDIRICILIK

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 24 internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı aktarıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bildirildi.

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