Depremzedeleri dolandıranlara operasyon

Mersin'de aralarında depremzedelerin de bulunduğu vatandaşları dolandıranlara yönelik operasyonda 13 şahıs gözaltında alındı.

KAYNAK: İHA
Depremzedeleri dolandıranlara operasyon

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde internet siteleri üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora alarak vatandaşları dolandıran, içerisinde depremzede vatandaşların da olduğu birçok kişiyi maddi ve manevi olarak mağdur durumuna düşüren şahıslar olduğunu belirledi.

Ekiplerin yapmış oldukları geniş çaplı çalışmada 13 şahıs belirlenirken, operasyon için bugün düğmeye basıldı.

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Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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