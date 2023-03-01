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Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın meydana geldi. 8 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:07
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Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın

Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın
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İHA'nın haberine göre, yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan çadır kentte meydana geldi. Çadırların birinde sabaha karşı elektrikli sobadan yangın çıktı. 

Yangın ihbarı üzerine çadır kent bölgesinde bulunan Bartın, Uşak ve Denizli orman, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 çadır kullanılmaz hale gelirken, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangını gören vatandaşlardan Mehmet Barbars, "Yangın çıktığını gördüm, bizim yapacağımız bir şey var mı diye ama geç kalmışız. Yapacak bir şey kalmamış. Her çadırda aileler vardı. Toplam en az 50 kişi yaşıyordu burada ve en az 50 kişi yangından etkilendi" dedi.

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