Depresyon kaygı ve kanserle ilgili ezber bozan açıklama

Kanser hastalığının üzüntü ile geliştiği inancını yıkan bir araştırma sonucu yayınlandı. Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı kesinlik kazandı.

Üzüntü ve kaygının kanser hastalığına dönüştüğü inancını kökten yıkan araştırma Hollanda'da yapıldı.

Yapılan araştırmada depresyon ve kaygılanmanın kansere neden olmadığı belirlendi.

Groningen Üniversitesi'ne bağlı hastaneden araştırmacılar, depresyon ve kaygı ile kanser arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser Topluluğu'nun Cancer dergisinde yayınlandı.

“DEPRESYON YA DA KAYGILANMA İLE KANSER ARASINDA İLİŞKİ YOK”

Araştırmada depresyon ya da kaygılanma ile göğüs, kolon ya da alkolle ilişkili kanser türleri arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi.

300 BİN YETİŞKİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Çalışma kapsamında Kanada, İngiltere, Norveç ve Hollanda'dan 300 bin yetişkinin verileri analiz edildi.

AKCİĞER KANSERİNE YÜZDE 6 ETKİSİ VAR

Öte yandan, depresyon ya da kaygılanmanın, akciğer ve diğer sigara ile alkol kaynaklı kanserlerin gelişme riskini yüzde 6 artırdığına ancak bu risk faktörünün sigara ve alkol tüketimiyle vücut kitle indeksi hesaba katılınca daha düşük olduğuna işaret edildi.

Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı açıklandıDepresyon ve kaygının kansere yol açmadığı açıklandı.

“ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞTİRİLMELİ”

Araştırma ekibinden Dr. Lonneke Van Tuijl, araştırmanın sonuçların şöyle değerlendirdi:

“Sonuçlarımız, depresyon ya da kaygı nedeniyle kendilerinde kanser gelişmiş olduğunu düşünenlere bir rahatlama olarak gelebilir ancak depresyon ya da kaygının akciğer ve diğer sigara kaynaklı kanserlerle ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerekir.”