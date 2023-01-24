Depresyonda ‘15 gün’ uyarısı

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Ağlama isteği gelir, ‘içim acıyor’ der, ‘içimde kötü bir his var’ der.” Bu belirtiler; depresyonun habercisi. Kimi zaman günler kimi zaman ise haftalarca sürüyor. Hatta klinik yardım alınması gerekebiliyor. Depresyonda olan kişiler genelde kendisini yetersiz, başarısız hissediyor. Bu da günlük hayatını ciddi şekilde etkiliyor. Hiçbir faaliyetten zevk almamaya başlıyor.

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da bu konuya dikkati çekti.

Tarhan, “Depresif ruh hali, 3 günden fazla sürerse uzman yardımı alınabilir” dedi. Ancak 15 günden fazla sürmesi halinde çok ciddi klinik yardım alınması gerektiğini vurguladı ve “15 gün boyunca depresif kalkıyorsan depresyonun 8 belirtisinden fazlası varsa tıbbi yardım gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Peki kişi depresyonda olduğunu fark ettiğinde ne yapmalı? Tarhan, bu konuda bir detaya dikkat çekiyor ve "Kendinize neden depresyonda olduğunuzu sorun" diyor ve ekliyor:

“Buna çözüm bulduğu zaman depresyondan çıkmaya başlar.”

Prof. Dr. Tarhan ayrıca depresyonun kötü bir hastalık olmadığının da üstünü çizdi:

“Kişi güçlenerek çıkıyor depresyondan, bir şey öğrenerek çıkıyor. O yüzden depresyon kötü bir şey değil.”