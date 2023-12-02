Depresyonu tedavi eden 5 yiyecek belli oldu

Depresyon, günümüzde pek çok insanın yaşadığı bir sorun. Depresyonun nedenleri arasında stres, travma, genetik, hormonal dengesizlik gibi faktörler sayılabilir. Depresyonu aşmak için profesyonel yardım almak önemlidir. Ancak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek de depresyonun etkilerini azaltabilirsiniz.

İşte depresyonla savaşan 5 yiyecek:

BALIK

Balık, omega-3 yağ asidi bakımından zengindir. Omega-3, beyin sağlığı için çok önemlidir. Beyin hücrelerinin iletişimini güçlendirir, iltihaplanmayı önler ve ruh halini iyileştirir. Yabani somon, ringa, ton balığı, sardalye, hamsi gibi balıkları haftada en az üç kez yemeye çalışın. Balık yiyemiyorsanız, omega-3 takviyesi alabilirsiniz.

FINDIK VE ÇEKİRDEK

Bu yiyecekler magnezyum açısından zengindir. Magnezyum, beynin mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılamasına yardımcı olur. Ayrıca magnezyum enerji verir ve stresi azaltır. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, kaju, fındık, ceviz gibi yiyecekleri ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, L-theanine adlı bir amino asit içerir. L-theanine, beyinde rahatlık ve dinginlik

veren alfa dalgalarını uyarır. Yeşil çay, sekiz saate kadar süren bir sakinleştirici etkiye sahiptir. Kendinizi kötü hissettiğinizde, abur cubur yerine bir fincan yeşil çay içmeyi deneyin. Ya da bir avuç fındık veya çekirdek atıştırın.

TAHIL

Tam tahıllı ekmek, makarna, pilav, bulgur gibi yiyecekler, kan şekerini dengeler ve serotonin seviyesini artırır. Serotonin, iştah, uyku, duygu durum gibi pek çok işlevi düzenleyen bir hormondur. Tam tahıllı yiyecekler aynı zamanda lif açısından da zengindir. Lif, sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissi verir.

YUMURTA

Yumurta, B vitamini ve protein açısından zengin bir besindir. Yumurta sarısı özellikle faydalıdır. B vitamini, beyne modu yükselten sinyaller gönderir. B vitamini eksikliği depresyonla ilişkilendirilir. Protein ise uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler. Yumurtanın yanında yağsız sığır eti, buğday tohumu, balık ve tavuk da tüketebilirsiniz.

Depresyon, sadece beslenmeyle geçecek bir hastalık değildir. Ancak doğru beslenerek depresyonun olumsuz etkilerini azaltabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Depresyonun neden olduğu duygusal dalgalanmaların beynin kimyasını değiştirdiğini unutmayın. Beynin doğru kimyasalları üretmesine yardımcı olmak için sağlıklı yiyecekler seçin.