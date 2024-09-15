Derbide ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
Saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak olan kritik karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş bordo-mavililerdeki 5. Döneminde ilk kez sahaya çıkıyor.
Kötü gidişata dur demek isteyen Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki derbinin başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken teknik direktörler ilk 11’lerine karar verdi.
İşte ilk 11’ler:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Bardhi, Mislav Orsic, Simon Banza.
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.