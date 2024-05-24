Derbide kavgaya karışan Fenerbahçeliler adliyede

Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe'nin Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldiler.

Pazar günü gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçının ardından, Fenerbahçe'nin saha içindeki kutlamaları sırasında Galatasaray'ın Genel Sekreteri Eray Yazgan, Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförü ile Fenerbahçeli yöneticiler arasında bir arbede yaşanmıştı.

Bu olaylar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade vermeye çağrıldılar.

Fenerbahçe kulübü temsilcileri, basın savcısına ifadelerini sunacaklar.