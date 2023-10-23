Derbide ortalık karıştı. Maç yarıda kaldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yunanistan Süper Lig'in 8. haftasında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u ağırladı.

Panathinaikos, Georgios Vagiannidis'in 28. dakikada attığı golle öne geçti.

Olympiakos 48. dakikada Mady Camara'nın attığı golle dengeyi yakaladı.

HAVAİ FİŞEK ATILDI

Sahaya atılan havai fişeklerden biri kenarda ısınan Panathinaikoslu Juankar'a isabet etti. Yaşanan olay sonrası derbi yarıda kaldı ve tatil edildi.

OLYMPIAKOS BAŞKANI'NDAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Panathinaikos derbisi sonrası açıklamalarda bulunurken, "Uzun lafın kısası, doktor olaydan 1 saat sonra bir muayene yaptı ve Juankar'ın klinik durumu uygun dedi. Yönetmeliklere göre, maçın oynanması lazım. Bir havai fişek atıldı, her iki takımdan da oyuncular ısınıyordu, sadece bir oyuncuda sorun oldu. Doktor en başından beri havai fişeğin Juankar'a gelmediğini söyledi zaten. Havai fişek yanına geldikten sonra ayağa kalkamadığını, başının döndüğünü söylemiş doktora. Stadyumdan çıkarken de kafasına bir sargı bezi bağlamış. Geçen sene Panathinaikos deplasmanında oynarken, yedek kulübemize bıçaklar, çakılar, el yapımı patlayıcılar attılar. Bin tane havai fişek attılar, çıktık oynadık, kaybettik. Sorun yok. Finnbogason'un bacağı yandı, oynayamadı ama onun yerine başka oyuncuyla oynadık. Doktorlar, Juankar'da hiçbir sorun yok diyor ama Panathinaikoslular 'Maç oynanmasın' dedi." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Marikanis, "Panathinaikos - AEK maçında sahaya kaç tane havaifişek attılar, neler neler oldu. Şimdi ilk havaifişekte oyuncu kendini yere bıraktı. Bir adım ileri gitmek yerine on adım geri gidiyoruz. Bu tür şeylerden kaçmayalım. Panathinaikos'un başkanı olsam 'Çıkın topunuzu oynayın' derdim. Hayal kırıklığına uğradım. Juankar zaten yedek oyuncu. Oynamıyordu bile. Bu tür olaylar bizi geri getiriyor, bunu önünde sonunda göreceğiz. 3 saat boyunca şu olayı bekledik. Sakin olmaya, sinirlenmemeye çalışıyorum." dedi.

Başkan son olarak "Doktora 'Oynayabilir raporu yazamıyor musun?' dedim, 'Anneme küfürler ediliyor, ölümle tehdit ediliyorum, telefonuma onlarca mesaj geliyor.' dedi. Biz maça devam etmek istiyorduk, Panathinaikos ise yarıda bırakmak... Şimdi bu maça mahkemeler karar verecek. Devam etmemesi için hiçbir sebep yoktu aslında..." şeklinde konuştu.