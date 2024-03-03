Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu

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Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı sonrası sarı kırmızılı yöneticilere tepki gösterdi. Protokol tribünde sinirler gerildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbi sonrası protokol tribünü gerginleşti.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı sarı lacivert salıncağa binen, üzgün kartal resmi sonrası protokol tribününde tansiyon yükseldi.

Paylaşımı ekranlardan gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu ne cüret? Sabrımızı taşırmayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye çıkıştı.

Hasan Arat'ın sesini yükseltmesi sonrası Galatasaraylı yöneticiler de karşılık verdi. Ortalık bir süre karıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN O PAYLAŞIMI:

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