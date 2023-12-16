Derbide zafer Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'den sonra bir devi daha yıktılar

Kaynak: AA
Derbide zafer Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'den sonra bir devi daha yıktılar
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele ev sahibi ekibin 85-77'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 toplamda 9'uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise bu sezon 2'nci kez mağlup oldu.

Siyah-Beyazlı ekip ligde sırasıyla Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ve son olarak Anadolu Efes'i devirdi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş Emlakjet, 4. dakikaya 6-2 önde girdi. Anadolu Efes, 5. dakikada Darius Thompson'un basketiyle öne geçti ve skoru 6-8'e getirdi. Sonrasında tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Matt Mitchell ile bulduğu basketlerle ilk periyodu 21-14 önde bitirdi.

Beşiktaş Emlakjet, ikinci çeyreğin başında da oyun üstünlüğünü bırakmadı. Yiğit Arslan ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar 16. dakikada Jonah Matthews'ın üçlüğü ile aradaki farkı 15'e çıkardı: 39-24. Sonrasında karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyot, Beşiktaş Emlakjet'in 49-36 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada Matt Mitchell'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla aradaki farkı 18'e çıkardı: 60-42. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin son saniyesinde Darius Thompson'la bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi ve son periyoda 62-54 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Bu periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Tyrique Jones'un basketiyle 34. dakikada aradaki farkı 5'e indirdi: 69-64. Bu dakikadan sonra aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, son dakikalarda serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 85-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet: 85 - Anadolu Efes: 77
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 19, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 11, Allman 11, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan 12, Kerem Kuthan Konan 2
Anadolu Efes: Larkin 18, Erten Gazi, Thompson 15, Oturu 25, Jones 6, Emre Melih Tunca, Rıdvan Öncel 4, Burak Can Yıldızlı 3, Ercan Osmani, Michael Daum 6
1. Periyot: 21-14
Devre: 49-36
3. Periyot: 62-54
Beş faulle çıkan: 37.21 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet), 39.22 Michael Daum, 39.33 Tyrique Jones (Anadolu Efes)

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