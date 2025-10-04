Derbilerin golcüsü yine sahnede

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Derbi maç öncesinde omuz sakatlığı bulunan Tammy Abraham'ın maça çıkıp çıkamayacağı merak ediliyordu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, İngiliz oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Abraham, sakatlığına karşın maça çıktı ve 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Tammy Abraham, Süper Lig'de Guti'den (Kasım 2010'da 8. dakika) bu yana Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanındaki en erken golünü de imza attı.

Tammy Abraham, bu sezon Galatasaray'a attığı golle resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı. Abraham, Süper Lig'deki 7 karşılaşmada 3 kez topu filelere gönderdi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerindeyse toplam 6 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

ROMA VE MİLANO DERBİLERİNDE DE GOL ATTI

Golcü oyuncu Roma'da oynadığı dönemde de Lazio derbilerinde ağları havalandırmıştı. 20 Mart 2022'de Roma'nın 3-0 kazandığı maçta Abraham 2 gol atmıştı.

Milan'da forma giyerken de 6 Ocak 2025'te oynanan İtalya Süper Kupası finalinde Inter'e 1 atan Abraham, İtalya Kupası yarı finalinde 2 Nisan günü 1 gol kaydetti.