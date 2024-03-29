Derbinin en çok konuşulan ismiydi. Osayi Samuel görülmeyenleri bir bir anlattı

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Derbinin en çok konuşulan ismiydi. Osayi Samuel görülmeyenleri bir bir anlattı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar hakkında 'Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bazı taraftarların elinde kesici şeyler vardı' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Osayi-Samuel'in açıklamaları şöyle oldu:

"Kalecimize bir cisim geldi ve kanlar içindeydi. Kısa süre sonra serbest vuruş kullanıldı ve gol oldu. Bu nasıl olabilir! Kendimizi savunmak zorundaydık çünkü bu çılgınlıktı."

"Şiddet başladığında ve futbolcular buna karşılık vermeye başladığında bu hiçbir yerde kabul edilemez."

“HAKEM MAÇI DURDURMAK ZORUNDAYDI”

"Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bu taraftarlardan bazıları silahlı. Futbolculardan biri sakatlansa sıkıntı sadece kulüpler için değil tüm lig için olurdu."

"Futbolcular güvende hissetmedikleri ve sakatlanabilecekleri bir yere gitmek istemez."

"Sahaya atılan cisimler sadece Türkiye'de değil her yerde var ama aşırı hale geldiğinde hakem maçı durdurmak zorundaydı."

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