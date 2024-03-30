Derbiye damga vurdu Fenerbahçe'yi pişman etti. Herkes onu konuşuyor

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 26. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Beşiktaş United Payment konuk ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran isim Shameeka Fishley oldu.

2021–2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, eski takımını yıkan isimdi.

Beşiktaş'ın Ocak ayında kadrosuna kattığı Shameeka Fishley, Fenerbahçe derbisinde 5, 42 ve 58'inci dakikalarda ağları havalandırdı.

Shameeka Fishley'in bu performansıyla Sarı-Lacivertliler'e "Keşke göndermeseydik" dedirtti.

Bu arada Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıkan kaptan Didem Karagenç'e başkan Hasan Arat forma hediye etti. Didem Karagenç'e formasını hediye eden Başkan Hasan Arat, "Tebrik ediyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız, iyi ki bizimlesiniz" ifadelerini kullandı.