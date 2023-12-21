Derdini anlatmayan derman bulamaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Derdini anlatmayan derman bulamaz atasözünün anlamı nedir?
Derdini anlatmayan derman bulamaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Derdini anlatmayan derman bulamaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Hayatında karşısına çıkan sorunları tek başına çözmeye çalışan ancak bu konu hakkında da başarılı olamayıp, çevresine de hiçbir şey söylemeyip umutsuzca sorunlarına mucizevi çözüm bulmaya çalışan kişilere tembih amaçlı söylenen sözdür.

Çevresindeki kişilere derdini anlatmayan kişinin akıl akıldan üstündür mantığıyla hareket etmemesi sorunların uzamasına ve çözümün asla bulunmamasına yol açar.

Bir sorunun kolayca çözülmesi için akıl birliği yapmanın önemini anlatan bir atasözüdür.

DERDİNİ ANLATMAYAN DERMAN BULAMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Doğumdan sonra kilo veremediğini söyleyip karalar bağlıyordun, çocuğum söylesene bize. Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Sınavdan kaldım diye ağlaman çok gereksiz, derdini söylemeyen derman bulamaz.

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