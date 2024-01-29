Dere kenarında bulunan kadının cenazesinin neden alınmadığı ortaya çıktı

Kaynak: Tele1
Dere kenarında bulunan kadının cenazesinin neden alınmadığı ortaya çıktı
Düzce’de dere kenarında bulunan ve 29 yaşındaki Şeyda Altaş’a ait olduğu belirlenen cenazenin miras kavgası sebebiyle alınmadığı ortaya çıktı.

Düzce’nin Yörük Köyü’nde dün dere kenarında bulunan Şeyda Altaş’a ait cenaze, yakınları tarafından teslim alınmadı. Bunun nedeninin miras kavgası olduğu belirtildi. Altaş henüz çocukken babasının öldüğü ve annesiyle uzun yıllardır konuşmadığı belirlendi.

Bir zaman önce evlenip boşandığı öğrenilen Altaş’ın yakın akrabalarıyla aralarında olan miras kavgası sebebiyle görüşmediği iletildi. Şeyda Altaş’ın yakın akrabaları morga gidip kimlik tespitinde bulundu ancak cenazeyi teslim almayacaklarını söyledikleri iletildi.

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NE OLMUŞTU?

Yörük Köyü’nde, bahçesine giden bir kişi tarafından dere kenarında Şeyda Altaş’a olduğu belirlenen bir kadın cesedi bulundu. Cesedi fark eden kişinin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Altaş’ın cansız bedeni dere kenarından çıkarıldı ve otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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