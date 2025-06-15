Dere yatağına uçan araçta mucize kurtuluş

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Özgür Mahallesi Tabakhaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe A. idaresindeki 07 BFY 186 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkulukları aşıp boş dere yatağına düştü. Ters dönen araçta sürücü Ayşe A. ile oğlu Kerem A. sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından dere yatağına düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.