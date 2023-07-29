Dere yatağına uçan kamyonda sıkışıp kaldılar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde virajı alamayan eşya yüklü kamyon dere yatağına uçtu. 2 kişinin kamyonda sıkıştığı kazada film gibi kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Dere yatağına uçan kamyonda sıkışıp kaldılar

Kaza, Çepni Mahallesi Yudum Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 42 ANL 402 plakalı eşya yüklü kamyon, virajı alamayan sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

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Sesi duyan vatandaşlar kazanın olduğu bölgeye doğru koştu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kaza geçiren sürücü ve yanında bulunan yolcunun araç içerisinde sıkıştığı öğrenildi. Bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, vatandaşların da yardımıyla araç içerisinde sıkışan sürücü Yusuf K. ve yolcu Durmuş A.’yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeyle ambulansa alınan yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kaza bölgesinde incelemeleri devam etti. Bölgedeki vatandaşlar, kazanın yaşandığı noktada ışık olmamasından dolayı sık kazaların yaşandığıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

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"OMUZ VEREREK İTFAİYENİN GELMESİNİ BEKLEDİK"

Kaza sesi duyup hemen bölgeye koştuğunu söyleyen Kenan Koç, “İşletmemizde otururken bir araç çarpma sesi duyduk. Bu arada da benim çocuklarım araçla aşağı iniyorlardı. Onlara mı vurdular diye korkudan hemen aşağı geldik. Geldiğimizde birisi ‘Beni kurtarın’ diye söyleniyordu. Hemen atladım aşağıya. Bir tanesi şok geçirmişti herhalde, hiç konuşmuyordu, olduğu yerde kalmıştı.

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Acaba bir şey mi oldu, iç kanama mı geçirdi diye düşündüm. Diğer arkadaş, ‘Ayağım sıkıştı kurtaramıyorum, beni kurtarın’ dedi. Baktım kurtarılabilecek gibi değildi. Üstte aracın kapısı vardı. Aracın kapısını arkadaşlarla beraber kaldırıp ayağını rahatlattık. Fakat öteki ayağını rahatlatma şansımız yoktu. Çünkü direksiyondan torpidoya sıkışmıştı ayağı.

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Ambulans ve itfaiye çağırdık. Arkadaşlar askıda kaldığı için omuz vererek itfaiyenin ve ambulansın gelmesini bekledik. Sonra gelerek arkadaşları kurtardılar” diye konuştu.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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