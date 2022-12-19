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Sulama kanalında eşek kafası ve sakatatları çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Ağır kokunun yayıldığı bölgede ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:36
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Dere yatağında eşek başı ve kemikleri bulundu

Sulama kanalında eşek kafası ve sakatatları çıktı
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Adana Yüreğir’e bağlı Havutlu Mahallesi’nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı. Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.(AA)

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