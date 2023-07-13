Dere yatağında gördüğü kadın cesedini cansız manken zannetti

DHA'nın haberine göre; sürücü, ilk başta cansız manken sandığı cesedi yakından görünce şoke oldu ve polisi aradı.

Olay, saat 17.30 civarında Bursa- Ankara yolu İnegöl'e bağlı Mezit mahallesinde yaşandı. Bursa'dan Konya'ya giden Mehmet Ali Han, aracının yağ eksiltmesi nedeniyle Mezit Deresi kenarında durdu. Ayaklarını suya sokmak isteyen Han, dere yatağında yarı çıplak bir kadın cesediyle karşılaştı. Han, "Önce cansız manken olduğunu düşündüm. Üzerinde elbise vardı ama ayakları çok gerçekçiydi. Parmaklarını görünce arkadaşımı çağırdım ve ekipleri haber verdik." dedi.

Olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Cesedin üzerinde herhangi bir yara izi veya darp belirtisi olmadığı görüldü. Cesedin kimliği ve ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.