Dere yatağında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde orman içinde kaybolarak dere yatağına giren inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Dere yatağında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Toğrul’a ait inek, Abant Gölü Milli Parkı yakınlarında bulunan Oflu Yaylası mevkiinde orman içinde kayboldu. Bir süre ineğini bulamayan Ahmet Toğrul, dere yatağında ineğine rastladı.

aw022209-02.jpg İneğinin dere yatağı içerisinde olduğunu gören Toğrul, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından dere yatağında mahsur kalan inek kurtarıldı.

aw022209-03.jpg İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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