Derecik'te kuzu otu mesaisi

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Doğa yeşillendi bitkiler olgunlaştı. Köylüler baharın gelişiyle birlikte kuzu otu biçmek için terörden arındırılan yüksek rakımlı dağlara çıkıyor. İlkbahar aylarında yöre halkı tarafından toplatılan kuzu otu, hayvanlara yem olarak veriliyor.

Köy muhtarı Nizar Tekin, "Şu an burası terörden tamamen arındırılmış. Biz bu bölgede kuzu otu biçmek için buradayız. Bu ot besin değeri çok yüksek olduğu için süt verimi gibi bir sürü faydası var. En ideal ot ‘rese’ dediğimiz bir diğer tabirle kuzu otu olan hayvanlarımıza şifa kaynağı oluyor. Aynı zamanda çok güzel süt veriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu bitki türü biçmek için buradayız" diye konuştu.