Kendisini uyaran polisi ezmeye çalıştı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kendisini uyaran polisi ezmeye çalıştı
Aksaray'da bir şahıs aracını hatalı park ettiği kendisini uyaran polisi aracıyla ezmeye çalıştı.

Aksaray'da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ehliyeti de olmadığı belirlenen Mustafa A. isimli şahıs, otomobilini Ankara Caddesi üzerinde hatalı park etti.

Caddede görev yapan trafik polisi ise sürücüye, aracını olduğu yerden kaldırması yönünde telkinde bulunurken, sürücü aracı bir tanıdığının alacağını öne sürerek polisin uyarısına kulak asmadı.

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ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Trafik polisinin ikinci uyarısının adından olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs, akrabası Mustafa A. ve trafik polisi arasında sözlü tartışmaya yaşandı. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışmayı daha da büyüten şahıslar, polise bağırarak hakaret etmeye başladı.

Aracını hatalı park eden Ardahan A., aracını kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürdü. Olayın büyümesi sonucu şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Cep telefonu kamerasına yansıyan olay vatandaşların da tepkisini çekerken, trafik polisinin, kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında da şikayetçi olduğu edinilen bilgiler arasında.

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