Derenin ortasındaki kayaya çıktılar, geri dönemediler

Rize Güneysu'da piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Ballıdere köyü yolu üzerinde Katarahte Deresi'nde aksam saatlerinde gerçekleşti.

Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur sonrası aniden yükseldi. Derenin sakin olduğuna aldanarak kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde kaldı.

Yoldan geçenlerin fark etmesi ile durum hemen 112 Acil Çağrı merkezine iletildi. Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Mahsur kaldığı yer yola uzak olduğu için beton pompasından yardım alınarak kurtarma operasyonu düzenlendi.

Önce pompaya bağlanan vatandaşlar alınan güvenlik önlemleri ile kıyıya çekildi.