Dereye düşen çocuk boğularak can verdi

Kaynak: İHA
Dereye düşen çocuk boğularak can verdi
Bayburt’un Aksaçlı köyünde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Dışarıda oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'e ulaşamayan ailesi, oğullarını aramaya başladılar. Minik Yusuf Efe'ye dair hiçbir iz bulamayan aile, durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve AFAD ekipleri köyün her yerinde minik Yusuf Efe Kekeç'i aradılar.

Saatlerce devam eden aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Yusuf Efe Kekeç'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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