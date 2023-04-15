﻿Dereye düşen kızını kurtarmak isterken ikisi de boğuldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi kırsal Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkisinde meydana geldi.

Samsun’dan kızını ziyaret etmek için Bursa’ya gelen Mustafa Bolat ve kızı Esma Çiçek, Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

Kızının düştüğünü gören baba, kızını kurtarmak için suya atladı ancak ikisi de akıntıya kapılarak boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda baba ve kızının cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Olayın ardından baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.