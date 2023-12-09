Deri sarkığı deyip geçmeyin. Ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Fatih Doğan, obezite ameliyatı olanların çok fazla kilo kaybetmesi sonucu vücutlarında sarkma ve deri artışı olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Fatih Doğan, “Deri ve dokuda oluşan fazlalıklar sadece estetik açıdan kötü görünmekle kalmaz, başka problemlere de yol açabilir. Derideki sarkmalar nedeniyle şişme, kızarma veya yara oluşabilir. Hijyen sorunları enfeksiyon riskini artırabilir. Hastalar yürümekte güçlük çekebilir. İdrar yaparken problem yaşayabilirler. Hastalar cinsel yaşamda da sorunlarla karşılaşabilir -erkeklerde penisin gizlenmesi, kadınlarda mons pubis bozuklukları-. Ayrıca hastalarda kendine güven eksikliği de görülebilir. Bu yüzden hastalar vücutlarını şekillendirmek için ameliyat olmayı tercih edebilirler” dedi.

Prof. Dr. Fatih Doğan, ‘Countouring’ adı verilen vücut şekillendirme ameliyatının, görünümü düzeltmek için yapılan bir operasyon olduğunu ve genelde çok kilo veren hastalara uygulandığını belirtti:

“İnsanlar kilo aldıkça ciltleri gerilir. Sonra kilo verdiklerinde, ciltleri eski haline gelmek için yeterince elastik olmayabilir. Vücut şekillendirme bu durumda yapılır”

“İYİLEŞME DÖNEMİNDE FAZLA ZORLANMAMAK ÖNEMLİDİR”

Vücut şekillendirme ameliyatlarının genelde genel anestezi altında gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Doğan şöyle devam etti:

“Bazı durumlarda omurilik anestezisi de kullanılabilir. Ameliyat esnasında vücut fonksiyonları takip edilir. Ameliyat öncesi ve sonrası antibiyotik verilir. Bu enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Gerektiğinde, karın, göğüs, kol veya bacaklardaki fazla deri ve dokuyu almak için kesiler yapılır. Bu kesiler cerrahi olarak dikilir ve düzgün bir hat oluşturulur. Ameliyattan sonra bir gece hastanede yatılır. Bu sürede yara bakımı nasıl yapılacağı hastaya anlatılır. Cerrahlar, ameliyat sonrası dönemde hastalara hareket kısıtlaması önerir. Çünkü iyileşme sürecinde fazla zorlanmamak önemlidir. Hekimin önerilerine uyulmalı, hekim dinlenmelidir. Hasta hekim iletişimi iyi olduğunda iyileşme sorunsuz olur."

“SABİT BİR KİLOYA GELMEDEN BU AMELİYATI YAPTIRMAMAK LAZIM”

Prof. Dr. Doğan, şunları söyledi:

“Ameliyat olmadan önce mutlaka uzman bir hekime danışılmalıdır. Bazı sağlık durumları bu ameliyata engel olabilir. Cerrahlar ameliyat öncesinde hastalardan sağlıklı bir yaşam sürmelerini ister. Bunun içinde iyi beslenme ve düzenli egzersiz vardır. Sabit bir kiloya gelmeden bu ameliyatı yaptırmamak lazım. Ameliyattan sonra kilo verilirse, sarkmalar tekrar olabilir. Ameliyattan sonra kilo alınırsa cilt zarar görür. Ayrıca ciltte daha çok çatlama ve iz kalabilir.”