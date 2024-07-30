Derin dekolteli tarzı şaşırttı! Pozları olay oldu

Gönül Dağı ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

'Geçmişin Kokusu' filminde Görkem Sevindik başrolde yer alacak olan Gülsim Ali derin dekolteli tarzıyla gündem oldu.

Gönül Dağı dizisinden ayrılığıyla sevenlerini üzen ve son olarak TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu başrolünü Görkem Sevindik‘le paylaşacağı “Geçmişin Kokusu” filmiyle fanlarını heyecanlandırmıştı.

Yoğun geçen yeni sezonda sık sık sette olan güzel isim son pozlarıyla dikkat çekti.

Gülsim Ali son olarak mavi elbisesiyle pozlar verdi.

Derin göğüs ve sırt dekoltesi tercih eden güzel oyuncu hayranlarından da tam not aldı.

Oyuncunun bu tarzı bazı hayranlarını da şaşırttı.

Oyuncuya "Çok iddialı", "Çok güzelsin", "İddialı ama güzel" yorumları geldi.

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğdu.

Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi ve 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

"Son Yaz Balkanlar", "Seddülbahir 32 Saat", "Diriliş Ertuğrul", "Gönül Dağı" ve "Al Sancak" gibi dizilerde rol aldı. Gülsim Ali, Türkçe, Bulgarca, İngilizce ve Japonca dillerini bilmekte.