Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı!

Kaynak: DHA
Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı!

Şanlıurfa jandarma ekipleri silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği baskında bir derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, biri derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı!

Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı!

Derin dondurucudan 7 tüfek çıktı!

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