Derin konuların yazarı Fehmi Koru, AKP ve MHP'nin en büyük korkusunu açıkladı!

Ankara’nın derin yazarı Fehmi Koru, yeni yaptığı siyasi analiz yazısında AKP ve MHP’yi telaşlandıran iki ismi yazdı. Koru, “İki ‘kazanabilecek’ adayın varlığı AK Parti’yi telaşlandırıyor ve o telaşla yaptıkları, yalnız cumhurbaşkanlığı seçiminin değil, bir sonraki genel seçimin sandık başarısını da tehlikeye düşürüyor. Günümüzde iki ortak aynı noktada buluşmuş durumdalar: MHP de AK Parti kadar endişeli…” dedi.

FEHMİ KORU: MHP DE AK PARTİ KADAR ENDİŞELİ…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası ülkeye yansımasını değerlendiren Ankara’nın derin yazarı Fehmi Koru, çarpıcı bir analize imza attı. Koru bugünkü köşesinde AKP ve MHP’nin en büyük korkusunu açıkladı. Koru, “Endişe telaşa yol açıyor; acaba telaş seçimi yaklaştırır mı?” başlıklı köşe yazısında muvafık-muhalif fark etmez, hemen herkesin endişeli olduğunun altını çizerken, “Benim ise merakım şu: Acaba ‘Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin -AK Parti ile MHP’nin- yöneticileri ne durumdalar? Kendilerinden eminler mi, yoksa zeminin altlarından kaydığını mı düşünüyorlar? Günümüzde iki ortak aynı noktada buluşmuş durumdalar: MHP de AK Parti kadar endişeli…” dedi.

"SEÇİM BEKLENENDEN DE YAKIN OLABİLİR"

“Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı yarışında önü kesilirse CHP’nin aday olarak öne sürebileceği ‘kazanabilecek’ bir başka adayı daha var” diyen Koru, “Ankara büyükşehir belediye başkanlığını iki kez kazanmış Mansur Yavaş… İki ‘kazanabilecek’ adayın varlığı AK Parti’yi telaşlandırıyor ve o telaşla yaptıkları, yalnız cumhurbaşkanlığı seçiminin değil, bir sonraki genel seçimin sandık başarısını da tehlikeye düşürüyor. O telaş içerisinde aldıkları her karar, attıkları her adım, iktidar ortaklarının durumunu zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Koru, analizinin sonunda, “Onların endişesi büyüdükçe siyasilerin telaşının artması kaçınılmaz. Seçim beklenenden de yakın olabilir” şeklinde çıkışta bulundu.