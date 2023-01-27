Derin konuların yazarı Tolga Şardan’dan 'Sinan Ateş' soruşturmasına ilişkin flaş iddialar: MHP’li Kılavuz’un olduğu eve giden polise tayin, savcının iznine uzatma

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha önce de soruşturmayla ilgili kritik bilgiler veren T24 yazarı Tolga Şardan, cinayetin organizatörü olduğu iddia edilen ve tutuklanan Doğukan Çep'in, Hasan Gedik davasında aldığı 35 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı dönemde Çekmeköy’deki evinde olduğunu yazdı.

Şardan, soruşturmada tutuklanan Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına almak için MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu eve giden polisin ise tayinin çıktığını öne sürdü.

‘İzne ayrılan soruşturmanın asıl savcısının izin süresinin Başsavcılığın talimatı sonrasında 2 Şubat’a kadar uzatıldığını’ ileri süren Şardan, aynı savcının kâtibinin de izine çıkarıldığını kaydetti.

Şardan'ın yazısından, bazı bölümler şöyle:

"Çukurambar cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla halen aranan Eray Özbağcı’nın iki özel harekât polisince Ankara’ya getirilmesini organize eden Çep’in Gürcistan’daki bağlantıları dikkat çekiyor.

Çep’in, Gürcistan’da bulunduğu sırada “Abdullah” kod adını kullandığını tespit ettim.

Çep’in ifadesinden bire bir aktarıyorum: “(...) Hasan Gedik dosyasından 35 senelik cezamın olduğunu biliyorum. Ben bu suçtan dolayı kaçıyordum. Diğer aranmalarım konusunda bilgim yok. Firar olduğum zamanda hep İstanbul’daydım. Üzerimde kimliğim hiç olmadı. Herhangi bir düzenim de olmadı. Çekmeköy’deki polislerin bastığı ikametimde kalıyordum..."

“SAVCININ İZNİ UZATILDI”

Bilindiği üzere, soruşturma savcısı dört günlük izine çıkartılmıştı. Bu süre içinde cinayetin diğer önemli ismi Tolgahan Demirbaş adliyeye getirilmiş ve ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla evine gönderilmişti.

Aldığım bilgiye göre, soruşturmanın asıl savcısının izni uzatıldı. Başsavcılığın talimatı sonrasında savcının 2 Şubat’a kadar iznine devam edeceği belirtiliyor.

Gariplik savcıyla sınırlı değil. Aynı savcının kâtibi de izine çıkarıldı!

Savcı, eski polis çıktı!

Bir ilginç bilgi daha vereyim.

Soruşturmanın yükü nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosyaya ikinci savcı atanmıştı geçen hafta.

Kıdemli savcı izine çıkartılırken, meslekte henüz üç yılı dolmamış kıdemsiz Savcı Durmuş Ali Kaya’nın mesleki kariyerini önceki Büyüteç’te duyurmuştum.

Yine aldığım bilgiye göre; Savcı Kaya, adalet teşkilatında savcılığa başlamadan önce Emniyet teşkilatı personeliydi.

Yani polisti!

Polislikten savcılığa geçen Kaya’nın Aydın’daki görevinden jet hızıyla Ankara Adliyesi’ne atanmasının bir anlamı olsa gerek.

Kaya’nın söz konusu atamasının arkasında kimler var acaba?

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ankara Adliyesi’nde ağırlığının bulunduğunu deyim yerindeyse Bağdat’taki sağır sultan bile duydu.

"POLİS CİNAYET BÜRODAN İLÇEYE GÖNDERİLDİ"

Hatırlanacağı üzere; üçüncü kez adliyeye getirilen ve tutuklanan zanlı Tolgahan Demirbaş, ilk kez MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yanında gözaltına alınmıştı.

Cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla Demirbaş’ı gözaltına almak amacıyla görevlendirilen Ankara Emniyeti Asayiş Şubesi’nden polis ekibi, eve gittiğinde MHP’li Kılavuz’la karşılaşmıştı.

Bana ulaşan iddiaya göre; söz konusu polis ekibinde yer alan bir polis memurunun tayini çıkarıldı!

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu personeli polis memuru, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı.

Atama sonrasında söz konusu polis memurunun emeklilik dilekçesi verdiği belirtiliyor."