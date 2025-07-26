Derin Talu’dan tepki çeken ‘fakir sevgili’ yanıtı!

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Derin Talu’dan tepki çeken ‘fakir sevgili’ yanıtı!

Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıklıkla söz ettiriyor. Derin Talu romantik ilişkiler konusunda yaptığı son açıklama ile sosyal medyayı ikiye böldü.

Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Son dönemlerde sosyal medyayı daha aktif kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Talu’nun neredeyse her açıklaması ortalığı karıştırıyor. Takipçileri tarafından yakın takibe alınan Talu, konuşması ve giyim tarzıyla zaman zaman eleştiri oklarını da üzerine çekiyor.

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Özel hayatı ile ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelen ünlü isim, YouTube'daki kanalında takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

‘FAKİR SEVGİLİ’ YANITI


'İlişkilerimde en ünlü hep bendim' diyen Talu, 'Size değer vermeyen erkekten kaçın' dedi. Genç fenomen, ''Hiç fakir birisiyle sevgili oldun mu?'' sorusuna 'oldu' yanıtını verdi. Talu, sözlerinin devamında ''Fakir sevgilim olmak istiyorsanız yanlarıma yazabilirsiniz' şeklinde konuştu.

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