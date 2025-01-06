Derince'de feci kaza: Otomobilin motoru yerinden koptu

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. M.T.'nin kullandığı aracın motoru yerinden koparak yola savrulurken, alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Çenedağ Mahallesi mevkisinde yaşandı.

derincede-feci-kaza-otomobilin-motoru-yerinden-koptu-yenicag-5.jpg

M.T. idaresindeki 34 VM 8680 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 41 F 7156 plakalı araç ve E.S.'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobile çarptı.

derincede-feci-kaza-otomobilin-motoru-yerinden-koptu-yenicag-1.jpg

Çarpışma sonucu M.T.'nin aracının motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Olayı görenlerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

derincede-feci-kaza-otomobilin-motoru-yerinden-koptu-yenicag-3.jpg

Motor kısmı yanmaya başlamıştı! İşte aracın alev topuna döndüğü o anlar...Motor kısmı yanmaya başlamıştı! İşte aracın alev topuna döndüğü o anlar...

Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

derincede-feci-kaza-otomobilin-motoru-yerinden-koptu-yenicag-4.jpg

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.T., polis tarafından gözaltına alındı.

derincede-feci-kaza-otomobilin-motoru-yerinden-koptu-yenicag-5.jpg

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Arabanın motoru uçtuKahramanmaraş'ta feci kaza! Arabanın motoru uçtu

Son Haberler
Meteoroliji uyardı: Çığ tehlikesi var
Meteoroliji uyardı: Çığ tehlikesi var
Derince'de feci kaza: Otomobilin motoru yerinden koptu
Otomobilin motoru yerinden koptu
Teknolojiyi bilinçsiz kullanmanın beyindeki kalıcı hasarları... Uzmanlar uyarıyor
Teknolojiyi bilinçsiz kullanmanın beyindeki kalıcı hasarları... Uzmanlar uyarıyor
Mersin’de ısınmak isteyen kişi hayatını kaybetti
Mersin’de ısınmak isteyen kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı
Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı