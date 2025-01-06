Derince'de feci kaza: Otomobilin motoru yerinden koptu

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Çenedağ Mahallesi mevkisinde yaşandı.
M.T. idaresindeki 34 VM 8680 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 41 F 7156 plakalı araç ve E.S.'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobile çarptı.
Çarpışma sonucu M.T.'nin aracının motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Olayı görenlerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Motor kısmı yanmaya başlamıştı! İşte aracın alev topuna döndüğü o anlar...
Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.T., polis tarafından gözaltına alındı.