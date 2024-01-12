Derince'deki silo patlamasında TMO ile taşeron firma yetkilileri ‘asli kusurlu’ bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda hem TMO yetkilileri hem de taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu.

Patlamanın oluş anına dikkat çekilen raporda, yangının 5’inci katta başladığı, tozlu ortamın ilk alevlenmesi ile birincil patlamayla alevleri elevatöre taşıdığı, elavatörlerin de baca görevi görerek ateşleri silolara taşıdığı ve konveyörlerdeki tozların da yanması ile büyük bir basınç ile yangının çıktığı belirtildi.

Yanıcı olan patlamanın ise ikincil patlama olduğu kaydedildi.

TOZ PATLAMASI VE YANGIN OLMAMASI İÇİN EKSİKLİKLER 2021 YILINDA BELİRLENMİŞ

Bilirkişi raporunda, tesisteki elektrik ekipmanlarının Patlamadan Korunma Dokümanı'na (ATEX) uygun olmadığı, tesisin içinde ve çevresinde toz nedenli patlama olmaması için uygunsuzlukların tespit edildiği, patlama kapaklarının da belirtildiği şekilde düzenlenmediği belirtildi.

GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

Ayrıca raporda, tesiste toz kaçaklarının olduğu, konveyörler içinde çalışma olmadığı durumlarda bile hatlar ve çevresinde toz birikintilerinin olduğu, tozun düzenli temizlenmediği, toz sızdırmazlığının giderilmediği, elektrik motoru gibi ekipmanlardaki sorunların ATEX gerekliliğine uygun exproof ekipman ile giderilmediği, tesiste bulunan elektrik topraklanmasında uygunsuzluk olduğu belirtildi.

"SORUNLAR, YETKİLİLER TARAFINDAN DİKKATE ALINMADI"

Bilirkişi raporunda Patlama kapaklarının bina dış duvarlarından güvenli alana tahliye edilmesi, bina içi alanlarda alevsiz patlama kapağı kullanımı, patlama söndürme sistemi, elevatör içi alev algılama ve söndürme sistemi kullanılmadığının görüldüğü belirtildi.

Rapora, hazırlanan Patlamadan Koruma Dokümanı’ndaki söz konusu sorunların, yetkililer tarafından dikkate alınmadığı da yansıdı.

TMO TALEBİ REDDETMİŞ

​İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ne yönelik eksikliklerin tespiti için nisan ayında TMO Genel Müdürlüğü’nden uzman talebinde bulunulduğu ve bu talebin ‘uzman görevlendirme yükümlülüğünün aralık ayında başlayacağı gerekçesiyle reddedildiği bilirkişi raporunda yer aldı.

TEK ÖNLEM UYARI LEVHASI

Müştekilerin ifadeleri kapsamında; siloların olduğu bölgede sigara içilmemesi gereken yerlerde sigara içildiği, hem yükleme hem de boşaltma sırasında şoförlerin sigara izmaritlerini zemine attığı, bununla ilgili birçok kez yangın çıkmasına rağmen yangının su ile söndürüldüğü belirtilirken alınan tek önlemin sigara içilmemesi için uyarı levhaları olduğu ifade edildi.

BAŞMÜDÜR ASLİ KUSURLU BULUNDU

Patlamadan sadece 2 ay sonra Ankara’da göreve başlayan TMO Kocaeli Başmüdürü Kenan Destici, yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmemesi, belirtilen eksiklikleri gidermemesi, periyodik bakımları zamanında yaptırmaması, düzenli toz temizleme çalışmalarını yürütmemesi gibi nedenlerle raporda asli kusurlu bulundu.

Patlamadan 2 ay sonra Sakarya’da göreve başlayan dönemin Müdür Yardımcısı Kemal Özkaya ve Şef Vekili Bahri Babacan ve taşeron firmanın alan yetkilisi İsmail Çetin de benzer nedenlerle asli kusurlu bulundu.

Mühendis Ahmet Sert ise raporda tali kusurlu olarak yer aldı.

Yargılama süreci patlamaya ilişkin hazırlanacak iddianamenin ardından başlayacak.