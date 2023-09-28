Derne’de bakteri alarmı. Cesetler çürüyerek suya karıştı

Büyük bir yıkıma uğrayan Libya'nın Derne bölgesi halen daha felaketi yaşıyor. Binlerce kişinin ölümü, onbinlerce insanın kaybolması yetkilileri alarma geçirse de bölgedeki en temel ihtiyaç olan su temiz değil.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye'nin de bölgede AFAD çadırlarını kurması yaraların sarılmasına neden oldu. Ancak bölge halkının kullandığı kaynak suyuna kanalizasyon suyu karıştı.

CESETLER ÇÜRÜYEREK SUYA KARIŞTI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinin ardından Derne kentindeki tüm yer altı su kaynaklarında, kanalizasyon suyunun karışması ve cesetlerin çürüyerek parçalanması sonucu 'bakteriyel kirlenme' tespit edildiğini duyurdu.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ulusal Birlik Hükümeti Yerel Yönetim Bakanlığı'na bağlı Çevre Temizlik İşleri Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ekiplerin, deniz suyunu limandaki arıtma tesisine çeken boruda su analizleri yapmak da dahil olmak üzere su kaynaklarında kapsamlı analizler yaparak etkilenen şehirlerdeki su kaynaklarını incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Analiz sonuçları tüm kamu ve özel yeraltı su kaynaklarının mikrobiyal kontaminasyonla kirlendiğini gösterdi. Sonuçlar aynı zamanda deniz suyunun kanalizasyona karışması ve içindeki cesetlerin çürümesi sonucu kimyasal ve bakteriyel olarak kirlendiğini de gösterdi”

BİNLERCE İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.