NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'in formasını giyen Derrick Rose serbest kaldı. Tecrübeli oyuncunun takımın kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

2023-24 sezonu öncesinde Memphis ile iki yıllık bir anlaşma imzalamış olan Rose'un 2024-25 sezonu için 3,4 milyon dolarlık maaşı garanti altındaydı.



SNY'den Ian Begley, Rose'un bu hafta içinde kariyeri hakkında bir güncelleme yapmasının beklendiğini söylerken, ayrıca Grizzlies'in deneyimli oyun kurucunun sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiğini bildirdi.

35 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Grizzlies formasıyla çıktığı 24 maçta ortalama 8.0 sayı, 3,3 asist ve 1,9 ribaund üretmişti. Normal sezonun bitmesine bir aydan fazla kala yaşadığı sırt sorunları da dahil olmak üzere birden fazla sakatlıkla mücadele eden Rose, ayrıca Aralık ve Ocak aylarında sol hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta kaçırmıştı.