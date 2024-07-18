Ders işlenirken tavandaki vantilatör düştü! Sınıftaki kamera kayıttaydı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ders işlenirken tavandaki vantilatör düştü! Sınıftaki kamera kayıttaydı

Hindistan'daki bir ortaokulda ders işlendiği sırada korkunç bir kaza yaşandı. Sınıfta bulunan güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, tavan vantilatörünün aniden öğrencilerin üzerine düştüğü görülüyor.

Olay, Madhya Pradesh eyaletinin Sehore bölgesindeki Pushpa Ortaokulu'nda gerçekleşti.

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Korku dolu anlara neden olan olay, öğrenciler ders işlediği sırada tavan vantilatörünün düşmesiyle olay meydana geldi.

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Hem öğrenciler hem de öğretmen büyük bir panik yaşarken, vantilatörün bir öğrencinin eline temas etmesi sonucu hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

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İsmi açıklanmayan öğrenci hemen tedavi altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yetkililer, okul yönetimine, tesis genelindeki tüm tavan vantilatörlerinin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesi talimatını verdi.

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